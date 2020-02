Il presidente regionale di Confesercenti Marco Benedetti ricorda Luigi Sciolé

Sanremo. È scomparso Luigi, Gino, Sciolé storico commerciante sanremese e già presidente provinciale della Confesercenti.

Marco Benedetti, oggi presidente regionale esprime partecipazione e vicinanza alla famiglia ricordando come: «Gino, instancabile presidente dei miei primi giorni in Confesercenti, impareggiabile operatore sempre attento alle necessità e ai bisogni dei colleghi e anche una gran bella persona che amava circondarsi in allegria di tanti amici nella sua casa di Bajardo.

Con lui scompare uno dei “costruttori” dell’associazione, ma non il suo insegnamento e il suo esempio».