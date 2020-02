Sanremo. Settantesimo Festival della Musica italiana: venerdì 7 febbraio lo storico Casinò sarà teatro della settima edizione del “Premio Eccellenze d’Italia“, uno degli eventi fuori festival più attesi della settimana

della kermesse canora, patrocinato da Assomoda Confcommercio.

Protagonista assoluto, come in tutte le edizioni, sarà il Made in Italy, grazie ad imprenditori, artisti e sportivi che tengono alta la nostra bandiera in Italia e nel mondo. Si partirà alle 19.30 con la sfilata degli ospiti sul red carpet all’ingresso del Casinò che accoglierà l’immancabile rito di photocall e interviste delle tante celebrities con i media presenti e un welcome aperitif targato Wine Moss, i prestigiosi vini prodotti dall’attore americano Ronn Moss.

L’aperitivo si protrarrà fino alle 21 per l’inizio della cena di gala nel Roof Garden durante la quale verranno assegnati gli ambiti premi.

Considerato l’evento più elegante e raffinato del fuori festival, anche quest’anno l’abbigliamento in smoking per l’uomo e abito da sera per le donne, sarà di rigore. Dopo la cena di gala, tutti gli ospiti si sposteranno al Victory Morgna Bay per un super party che si protrarrà nella notte sanremese del dopo festival con un

djset internazionale d’eccezione: quello del dj producer Benny Benassi.

L’evento è firmato da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia in collaborazione con il gruppo moda e cinema Fahion T di Torino, in co-produzione con Alessandro D’Onofrio (AD Management). La comunicazione è curata dall’agenzia di comunicazione di Daniele Petrelli: Petrelli Communication

