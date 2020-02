Sanremo. E’ già Festival al Victory Morgana Bay, location esclusiva del party privato targato Radio Italia che ha portato all’interno del noto locale matuziano tutti i vip del Festival70.

Oltre 300 gli ospiti, tra artisti in gara, discografici e addetti ai lavori che hanno voluto brindare tutti assieme alla settimana di sfida canora più attesa di tutto l’anno. Grande attesa per l’arrivo della gigantesca torta al cioccolato realizzata dal mastro cioccolatiere tedesco Ernst Knam.

L’atmosfera era quella delle grandi occasioni ma era solo l’inizio, anzi, inizierà domani, martedì 4, il primo Gala della programmazione sensazionale del Victory Morgana Bay. Si tratta del consueto appuntamento con l’Opening Party organizzato dalla agenzia GIG Promotion, dove, come ogni anno, sfileranno artisti e celebrities del piccolo e grande schermo nazionale.

Mercoledì 5 invece sarà la volta della cena spettacolo dello show-man Vittorio Gucci, che sarà voce, con la sua orchestra, di grandi successi che faranno saltare letteralmente in piedi sui tavoli i presenti e i tanti ospiti VIP e amici. A seguire il Music Label Party, perfetto mix tra dance and Live Music: un entusiasmante showcase che vedrà in front line per una esibizione unica dei super ospiti di una nota etichetta discografica a cui seguiranno le note dance più glamour del momento.

Giovedì 6 la cena sarà puro intrattenimento con spettacoli acrobatici, ensamble di esibizioni uniche nel loro genere, e ancora tante performance straordinarie per allietare e sorprendere gli ospiti del ristorante. Dalle ore 01.30 insieme ad artisti, opinion leaders, celebrities e vips si potrà godere e ballare in anteprima della performance di un gruppo divenuto fenomeno internazionale grazie a hit latine e mondiali!

La settimana si impreziosisce rispetto agli anni passati di un terzo appuntamento di Gala, quello di venerdì 7, il GranGala & Show dove saranno tanti gli ospiti e le sorprese artistiche che accompagneranno la degustazione. La night party avrà come International Guest Star Dj: Benny Benassi. In assoluto Benny Benassi è il dj e produttore italiano di musica dance più riconosciuto, ammirato e rispettato a livello mondiale.

Il Closing Party del sabato 8 sarà un susseguirsi di emozioni e di colori. “The secret” vi condurrà in un teatro di magia e viaggi della fantasia dalla cena all’alba toccando apici di coinvolgimento artistico e musicale in vari momenti nei quali gli ospiti si ritroveranno in un mondo fantastico.

Are you ready?

Official Resident Djs: Andrea Mazzia – Stefano Riva

Main Vocal Show: Andreino Voice – Lorenzo Casalino

Exclusive Entertainment: Sturdust Show

Tech support, Lightshow & Visual Art: Pico Service

Management: MasMovida, Andreino Voice, Mood.marketing, Liguria Glam, Victory Event

Victory Morgana Bay – Cocktail Bar, fine Sushi & Mediterranean Restaurant.

Valet Parking, Narghilè & Shisha by Hookar Star Saint Tropez, free wi-fi, sea view.

Info Victory Morgana Bay +39 335 5229385

[Foto Marco Maiolino]