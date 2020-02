Sanremo. La periferia est della Città dei Fiori, nella notte appena trascorsa, è stata flagellata dal forte vento che soffiava con raffiche oltre i 100 chilometri orari.

Le zone più colpite sono quelle tra Bussana, Valle Armea ed Tre Ponti. Sulla strada statale Aurelia (interrotta all’altezza del faro di Capo Verde) un albero si è spezzato, altri sono caduti sulla linea elettrica del filobus tranciandola.

di 5 Galleria fotografica Levante di Sanremo devastato dal vento









Diverse lamiere divelte sono volate in strada e sono caduti parecchi calcinacci. Vicino a Villa Spinola una pensilina della RT è finita in mezzo alla strada. E’ da circa le 5 (orario in cui il vento era ancora più intenso) che sul posto operano ben tre squadre di vigili del fuoco dal distaccamento matuziano.

Presenti in loco anche polizia e carabinieri, oltre agli uomini della Riviera Trasporti che stanno cercando di riparare i cavi spezzati del filobus. Oltre all’Aurelia, è chiusa anche via Duca d’Aosta e la pista ciclabile.