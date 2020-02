Imperia. Entra nel vivo la stagione ciclistica amatoriale Acsi ed il Gruppo Sportivo Pedale Imperiese, al suo 46° anno di attività sabato 22 febbraio ha fatto il brindisi augurale con soci e familiari, la foto di rito della squadra 2020 ed ha dato il benvenuto ufficiale al nuovo “amico-sponsor” Sorridiconpietro.it Onlus. Graditissima la presenza di alcuni giovani in rappresentanza della Onlus e del Presidente Marco Murruzzu.

Dopo le foto, durante un breve incontro conviviale, il “Pedale” ha sottolineato di essere estremamente onorato di aver aggiunto, sulla propria divisa, il nuovo logo che va ad unirsi a quelli “storici” del Centro Edile Imperiese, di Conad e dell’Autocarrozzeria Perano di Emilio Mastrogiacomo che da anni sostengono l’associazione e ne hanno permesso la sopravvivenza.

«Il Pedale è fatica, è voglia di andare avanti e di superare gli ostacoli proprio come l’obiettivo che si prefigge l’associazione “Sorridiconpietro.it”: creare una rete di assistenza domiciliare in favore di bambini ed adolescenti colpiti da malattie inguaribili ed in fase terminale preservandone la dignità con il progetto “Diamo qualità alla vita”.

L’incontro si è concluso con l’augurio a tutti di una splendida stagione sportiva 2020 ed un sentito ringraziamento alla ditta Fratelli Carli che ci ha ospitati per le foto nella magnifica cornice dei giardini intorno all’Emporio ed al Museo dell’Olivo ed al Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi per la disponibilità della sede nella quale abbiamo potuto riunirci» – fa sapere il Pedale.

«I nostri soci, dall’inizio di quest’anno, hanno già indossato la nuova maglia – dice Anna Boriasco portavoce del gruppo sportivo – direi che ha portato fortuna insieme alla margherita Conad che fa parte della nostra storia. Contiamo, infatti, già quattro vittorie di prestigio. La prima nella tappa di apertura della Tre giorni del mare Acsi ad Andora che ha visto trionfare su 108 concorrenti di elevato livello atletico il nostro specialista del

cronometro Silvio Parodi e, sempre a cronometro, la vittoria nella categoria G2 della coppia Silvio Parodi-Marco Catter alla 4ème Gentlemen de Carros organizzata da FSGT in terra di Francia e proprio oggi, domenica 23 febbraio, l’attesa vittoria di uno dei nostri specialisti della strada Piergianni Sciandra che ha conquistato il primo posto assoluto nella 2.a tappa del Giro Ciclistico della Liguria Acsi tagliando per primo il traguardo a Genova, nel circuito di circa 50 km organizzato dalla polisportiva sms polizia locale, mentre la coppia Catter – Parodi si è classificata quarta assoluta e prima di categoria ancora in Francia nel 2ème Gentlemen de Nice, dove anche la coppia Mauro Monteleone – Gianni Della Volta si è ben piazzata al terzo posto di categoria.

Direi che meglio di così non poteva iniziare se si pensa che altri rappresentanti dell’associazione (Roberto Ardusso, Andrea Ghirardo e Stefano Stradi) si sono cimentati nella Gran Fondo di Laigueglia. Ci auguriamo un 2020 ricco di altre piacevoli sorprese».