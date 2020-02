Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia festeggia il Carnevale

Vallecrosia. Sabato 22 e domenica 23 febbraio il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, organizzerà una Festa di Carnevale presso il campo Zaccari a Camporosso.

«Organizzeremo una festa di Carnale per tutti i bambini, possono partecipare anche i non appartenenti al Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Ci saranno giochi, divertimento e gonfiabili – fa sapere la società biancorossa – Vi sarà anche la possibilità di pranzare: chi vorrà potrà scegliere tra un menù completo a base di carne o a base di pesce. Per prenotare contattare il 331 367 0605».