Il dianese Nicolò Elena vince nella classe Radial a Hyeres

Diano Marina. Ottime prove dei lasceresti italiani al Laser Mediterranean Championship svoltosi a Hyeres nello scorso fine settimana. Podio tutto italiano nella classe Radial, con vittoria per il dianese Nicolò Elena (3-13-2 nelle tre prove disputate), secondo posto per Giacomo Ivaldi e terzo per Tommaso Cometti. Ottavo posto e secondo femminile per Giorgia Cingolani.

Nei Laser 4.7 vittoria netta per Alessia Palanti, promettente timoniera gardesana che regata per la Repubblica Ceca (13-1-1-1 alle quattro prove disputate). Anche qui podio tutto italiano, con Carlotta Rizzardi seconda e Beatrice Inì terza. Negli Standard vittoria per il francese Theo Peyre.

Per quanto riguarda la prossima Italia Cup in programma ad Andora a metà marzo, sono attese decisioni entro questa settimana in base alle direttive governative e regionali sulla prevenzione Coronavirus. Alla regata sono già iscritti circa 150 atleti.