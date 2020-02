Il dianese Niccolò Bonifazio vince la seconda tappa del Saudi Tour

Diano Marina. Niccolò Bonifazio vince la seconda tappa del Saudi Tour. Oggi il ciclista dianese è riuscito ad aggiudicarsi lo stage 2 da Sadus Castle a Riyadh.

Uno splendido risultato per il corridore del Team Total Direct Energie, che dopo essere stato protagonista di una violenta caduta durante la prima tappa da Riyadh a Jaww, si è imposto in volata superando Bauhaus e Bouhanni nel Giro dell’Arabia Saudita.

«Bella reazione dopo la caduta di ieri, una bella dormita e non pensare troppo mi hanno fatto risparmiare energie per il finale» – scrive Niccolò Bonifazio su Instagram. Una bella rivincita per il dianese che, felice del risultato raggiunto, è pronto ad affrontare la prossima sfida.