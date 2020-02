Il costo di un pacchetto di Marlboro in Francia tocca i 10 €, quasi il doppio che in Italia

Ventimiglia. Buone notizie per i tabaccai della città di confine, nonché quelli della provincia di Imperia. Da ieri le sigarette Marlboro, in Francia, hanno raggiunto il prezzo di ben 10 euro a pacchetto: quasi il doppio di quanto costa in Italia.

Quella marca è la più venduta oltralpe. E’ quindi logico aspettarsi che le rivendite di Sali e Tabacchi, con in testa quelle vicine al confine, vengano prese d’assalto, più di quanto già avvenga normalmente, da orde di tabagisti francesi.