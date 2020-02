Il Coronavirus (per ora) grazia la Costa Azzurra. Negativi 22 test su casi sospetti

In Costa Azzurra e nelle Alpi Marittime francesi sono stati effettuati 22 test su altrettanti pazienti sospettati di aver contratto il Coronavirus. È quanto ha affermato il prefetto delle Alpi Marittime Bernard Gonzalez in un’intervista al quotidiano nizzardo Nice-Matin. Nessuno dei tamponi fatti ha fortunatamente dato esito positivo. Quindi, per ora, non ci sono casi conclamati di Covid-2019 nella vicina Francia a noi confinante.

Oltralpe però, ieri, si è registrato un altro decesso causato dalla nuova influenza SARS, portando così a due le morti da Coronavirus. I casi accertati di infezione in Francia salgono invece a 14. L’ultimo di questi è un francese tornato da un soggiorno in Lombardia e attualmente ricoverato in ospedale in Alvernia-Rodano Alpi.