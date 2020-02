Sanremo. Anche quest’anno il cioccolato torna protagonista a Sanremo con Ernst Knam.

«L’anno scorso per il Festival di Sanremo ho creato una serie di praline dedicate ai cantanti in gara, li ho contattati e ho pensato per ciascuno di loro a un gusto che li rappresentasse - racconta così il re del Cioccolato - . Quest’anno invece ho voluto avvicinarmi di più alla musica e alle note in particolare, tingendo il tutto con i colori dei fiori, che ogni anno in questo periodo invadono la riviera».

È così che nasce la “Kompilaton” e Ernst Knam, personale omaggio dello chef alla riviera dei fiori e alla musica italiana: la classica confezione Knam in acetato crystal che racchiude 10 praline di colori e gusti differenti, con i nomi delle 7 note e i simboli chiave di violino, bemolle e diesis.

Si va dal marrone con pennellate verde acido in stile Pollock (gusto Moscow Mule) della chiave di violino, al bianco con pennellate nere del Diesis (gusto vaniglia Tahiti) attraversando tutto il pentagramma: il Do è rosso ed è al lampone; il Re è arancione ed è al mandarino; il Mi è giallo ed è al limone; il Bemolle è variegato ed è al gusto di mango, frutto della passione e bacche rosa; il Fa è alla menta piperita ed è verde; il Sol è azzurro, come il mare, ed è al caramello e sale di Maldon; il La è viola ed è al cassis; il Si è al latte e caffè ed è di color marrone.

La “Kompilation” sarà in vendita in edizione limitata durante i giorni del Festival di Sanremo presso la Pasticceria San Romolo in via Carli 6, e la Pasticceria Ernst Knam di Milano in via Anfossi, 10. Lo Chef Ernst Knam, infine, sta ultimando una scultura interamente in cioccolato ispirata alla “Primavera” di Vincenzo Pasquali, opera sita in Corso Imperatrice a Sanremo; la scultura misura 163 cm ed è realizzata interamente a mano, utilizzando differenti tecniche

e metodi di lavorazione, con 150 kg di cioccolato (bianco, latte e fondente).

L’opera in cioccolato è una dedica dello Chef Ernst Knam alla città di Sanremo e sarà esposta durante la settimana del Festival nella vetrina principale della storica Pasticceria San Romolo e successivamente nella Pasticceria Ernst Knam in via Anfossi 10 a Milano.