Sanremo. Al salone internazionale di Torino, AutomotoRetrò2020, consegnato dal 2 volte campione del mondo rally, Miki Biasion, il premio dalla “Associazione Nazionale Corridori Automobilisti Italiani” (A.N.C.A.I.) a Kevin Liguori per il titolo mondiale di Legends Cars, conquistato il 3 novembre sul circuito di Atlanta (USA).

Entrato a far parte di A.N.C.A.I. a metà 2019, grazie all’amico, veterano e specialista sportivo Alessio Racca, il 22enne sanremese, dopo quasi 4 mesi viene premiato per il titolo iridato, nella fantastica location del salone torinese. A premiarlo stavolta, una persona speciale, “da campione a campione”, il 2 volte campione del mondo Rally, Miki Biasion.

«Certamente un onore essere premiato da un doppio campione del mondo rally, nell’epoca in cui il piede sul pedale regnava in confronto all’elettronica, che oggi è purtroppo parte fondamentale dell’insieme. È stato gentilissimo, tanto da dire che credeva di essere l’unico campione del mondo in auto, italiano, scherzando ma complimentandosi.

Ringrazio A.N.C.A.I. per il bellissimo trofeo, e la riconoscenza del mio titolo, e ringrazio Alessio Racca per avermi inserito nel loro programma da circa metà 2019» – afferma Kevin.

Sul 2020 il sanremese dice: «Sono in trattativa per il 2020 sulla Formula Predator, con il team dovremmo vederci intorno a metà febbraio per iniziare a programmare l’anno. La federazione sta valutando di far partire il campionato da un autodromo di fama mondiale, ovvero Monza, anche se a breve spero di potervi dare un ottima notizia di un evento molto interessante per fine febbraio».