Il 36° Campionato Invernale West Liguria dello YC Sanremo incorona Aurora

Sanremo. Conclusione in grande stile per la trentaseiesima edizione del West Liguria, campionato invernale di vela organizzato dallo Yacht Club Sanremo.

Dopo le precedenti tre tappe (Trophee Grimaldi, Autunno in Regata, Inverno in Regata) sabato 15 e domenica 16 febbraio sono state le due giornate del “Festival della Vela” a far calare il sipario sulle competizioni e ad assegnare le vittorie nella classifica generale e nelle diverse classi in gara. Livello molto alto tra le barche in regata con grandi personaggi della vela come flavio Grassi, Fabio Ascoli, Lorenzo Bodini e la Famiglia Zaoli, solo per citarne alcuni.

Due bei giorni di regata con vento da sud ovest tra i sei ed i nove nodi per entrambe le prove. La lotta per le prime posizioni è stata molto avvincente: un duello durato per tutto il campionato, sia in Orc A sia in Orc B, quello tra Ange Trasparent II, Tengher ed Aurora, tutti e tre agguerritissimi per la vittoria, insieme a Sarchiapone ed il Pingone di Mare IIII.

Al termine della prova di domenica ha avuto luogo, presso lo Yacht Club Sanremo, la doppia premiazione, quella del festival della Vela e quella più attesa, ovvero dell’intero Campionato West Liguria.