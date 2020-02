Cervo. Reds Rugby Team sempre più presente nel panorama del minirugby, lo si capisce dal successo della

“prima” in casa, infatti il primo giorno di febbraio a Cervo, i Reds hanno organizzato il loro primo raggruppamento.

Dal mattino l’equipè dei genitori si è divisa i compiti; i papà e le mamme si sono prodigati per i loro piccoli e per la società, in un clima sereno e di festa (DNA dei REDS) ed orchestrati dal presidente Reds Giovanni Lisco tutto è andato nel verso giusto, prova ne sono i commenti positivi delle squadre ospiti che per l’occasione sono state Savona, Cogoleto, Sanremo e Province dell’Ovest-Orsi circa 120 bambini dall’U.6 all’U.10.

Presente anche la FIR Liguria con l’ambasciatore Fabio Damonte che ha dato le indicazione tecniche ed ha assistito allo svolgimento gare, queste ultime hanno visto un bel livello di gioco delle U.10 e delle combattive U.8, merito anche di un terreno in erba che ben si presta a tali eventi.

I piccoli Reds praticamente al completo, pochissime le defezioni per influenza, hanno raggiunto il numero di circa 30 bambini, un piccolo record che staff e dirigenza vogliono incrementare, lavoro duro da parte degli educatori/allenatori, tutti con brevetto federale dedicato alle categorie, che dà i suoi frutti. Un coinvolgimento di tutti che fa divertire i bambini, cuore pulsante della giornata.

I Reds hanno schierato una U.6 dove registrano il maggior numero di iscritti e giocatori nella provincia di Imperia e Savona, ben due compagini di U.8 e una U.10 sempre più in evoluzione, i cui risultati arrivano o sono in embrione.

Le note positive su tanti aspetti e nuove prospettive sono al vaglio della dirigenza.

«Un saluto agli amici giunti a trovarci a cui è stato offerto un terzo tempo a misura di bambino, con la

“merenda REDS” del baby-rugbista» – dicono Reds.