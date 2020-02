Bordighera. Si è svolta nelle campagne di Caniparola, piccolo comune già in Toscana, la seconda corsa campestre ligure valida per i campionati di società e per il titolo individuale. L’onore della nostra provincia, quest’anno un po’ sottotono, è stato tenuto alto dagli atleti, cat. Ragazzi, dell’Atletica 2000 Bordighera che hanno vinto individualmente con Gabriele Ferrara e a squadre grazie al contributo di Guido Sanchez (7°) e Aurelian Bonaccorsi. Quest’anno la pregiata società bordigotta compie 20 anni.

Altro piazzamento da podio è stato ottenuto dalla focina Miriam Bazzicalupo, terza assoluta nel settore senior, il più quotato sotto l’aspetto tecnico. Sempre al vertice, in campo maschile è da sottolineare il comportamento dei corridori della Foce, 4 nei primi 20 piazzamenti in una gara, la più affollata della giornata. Denis Capillo è giunto 7°; 11° Luca Olivero, 12° Daniele Arlini e 18° Alessandro Castagnino.

«Ora è da vedere se come squadra oppure individualmente, i 4 potranno prendere parte alla Festa del Cross, a metà marzo, a Firenze. Nelle altre categorie troviamo Giulia De Cristofaro 9a tra le ragazze, seguita dalla compagna di squadra Chiara Fiorili; sempre nona, ma tra le cadette, abbiamo Alessia Laura. Bisogna dire che gli allenamenti in quel di Sanremo non si addicono ai percorsi sterrati e duri delle campestri; tuttavia sono indicativi di un ottimo stato di forma,che,poi, si ripercuoterà nelle gare in pista» – fa sapere l’Atletica 2000 Bordighera.