Imperia. L’ultima legge di Bilancio, il Dl fiscale e il “Milleproroghe” saranno tra gli argomenti di cui si discuterà nel corso della seconda edizione dell’Anci Liguria in tour (#Ancintour), la serie di incontri nei Comuni liguri con l’obiettivo di illustrare agli amministratori e al personale dipendente le nuove norme d’interesse per gli enti locali e le opportunità di finanziamento attualmente praticabili per favorire l’economia e lo sviluppo dei territori.

Quattordici incontri nei lunedì di febbraio e marzo, con inaugurazione a Diano Marina, Taggia e Dolceacqua il 10 febbraio, dove protagonisti saranno i territori.

«Da quest’anno abbiamo deciso di rendere gli incontri sul territorio una costante tra le attività di Anci – afferma il presidente di Anci Liguria e sindaco di Genova Marco Bucci – Per coinvolgere e dare l’opportunità anche agli amministratori dei Comuni periferici di aggiornarsi e soprattutto di sentirsi supportati saremo noi periodicamente ad andare a casa loro». «Invito tutti i Comuni a partecipare, perché oltre ai momenti di formazione e confronto, l’Ufficio di Presidenza sarà “itinerante” per raccogliere le voci delle comunità locali e farsi carico delle molteplici esigenze, primo passo per poter poi agire incisivamente a livello nazionale», conclude Bucci.

«Tratteremo temi importantissimi che riguardano le possibilità di investimento dei Comuni, le infrastrutture, con le recenti coperture finanziarie elargite da governo e Regione, ma anche ogni altro tema ritenuto attuale e necessario dagli amministratori presenti – afferma il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai – Secondo una formula ormai consolidata, uno spazio verrà riservato a quesiti, approfondimenti e distribuiremo del materiale didattico-informativo per fornire supporto e la consueta assistenza ai Comuni».