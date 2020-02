Airole. Si aggravano le condizioni dell’agricoltore investito da un trattore, questa mattina, nel piccolo Comune dell’alta Val Roja. L’uomo ha riportato un grave trauma alle gambe ed è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente è avvenuto verso le 11.15 nella zona di via Matteotti. Sul posto si erano precipitati per i soccorsi del caso l’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e i vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.