Grafiche Amadeo Rvs Sanremo sbaraglia il Cus Genova

Sanremo. Lo scontro diretto tra il Grafiche Amadeo RVS Sanremo ed il Cus Genova andato in scena a Villa Citera tra le due protagoniste del campionato regionale di serie d maschile, ha visto un super Grafiche Amadeo che con un netto 3 set a 0 sbaraglia i rivali del Cus Genova e si porta in solitario a + 4, primo in classifica con 8 vittorie consecutive.

Serie D Regionale Maschile – Girone Unico

Dom 02/02/2020 19.30

Giornata 2, gara 3005

Palestra Villa Citera – via G. Galilei

Sanremo

Grafiche Amadeo Sanremo

Cus Genova

3-0

25/22 25/17 25/21 I Arbitro: Olivieri Giovanni, II Arbitro: Roccella Marco

Grafiche Amadeo Sanremo: 2 Assogna Alessandro, 5 Bonzani Luca, 21 Brofiga Franchi Fabio, 11

D’Auria Francesco, 22 Durante Marco, 1 Faraldi Massimiliano, 10 Favaloro Mattia, 12 Figone Simone, 9 Filardo Vittorio, 8 Gazzera Gioele, K3 Giordano Giuseppe, 7 Marchese Gianluca, 17 Michelis Eugenio, 24 Rossi Pietro, L2 13 Travella Manuel, L1 Maraglio Sabrina I allenatore, Adamo Alice addetto all’arbitro, Artuso Gabriele addetto all’arbitro, Boffini Maruska segnapunti, Chiozzone Cesare dirigente accompagnatore.

Cus Genova: 99 Assante Antonio Emanuele, 8 Bettucchi Luca, 7 Caiffa Salvatore, 1 Corradino Andrea, 13 Delendati Simone, L1 5 Esposito Alessio, 3 Felici Marco 15 Micucci Giona, 23 Migliorino Antonino, 9 Palla Giorgio, 12 Ragazzoni Andrea, L2 6 Shmilli Ariel, 11 Viale Cristiano, K Mancini Fernando I allenatore, Mattiello Sara Valentina II allenatore, Zuccarino Chiara dirigente accompagnatore.

I ragazzi di Cesare Chiozzone sono stati trascinati da un super Joele Gazzera che con il palleggiatore Luca Bonzani e l’esperto Franscesco D’Auria hanno fatto la differenza. Comunque tutta la squadra è sempre stata lucida e non ha concesso nulla agli avversari. Indubbiamente, come scelta tecnica voluta dal mister, sono state le battute che hanno messo in seria difficoltà il gioco del Cus Genova.

«Questa è l’ottava vittoria consecutiva, che lancia ci a + 4 dalla seconda, ora incomincia il girone di ritorno e tra 2 settimane rincontreremo lo stesso Cus Genova, in casa loro, ed in questa occasione sicuramente troveremo una squadra che vorrà subito riscattarsi da questo netto 3 set a 0» – fa sapere il Grafiche Amadeo.