Gli Eugenio in Via di Gioia vincono il premio della critica Mia Martini per la categoria Nuove proposte

Sanremo. Sono gli Eugenio in via di gioia i vincitori del premio della critica Mia Martini per la categoria delle Nuove proposte del 70° Festival di Sanremo con il brano “Tsunami”.

Il gruppo, composto da Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici, è risultato il più votato dalla sala stampa per l’assegnazione del premio dedicato alla compianta Mimì.

Tecla è invece la vincitrice del premio della sala stampa radio, tv e web “Lucio Dalla” per la sezione Nuove proposte con “8 marzo”.