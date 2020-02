Gli appuntamenti dell’assessore regionale Marco Scajola nell’Imperiese

Imperia. Sabato 15 febbraio alle 11 a Genova presso l’Hotel Bristol, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti presenterà il simbolo di Cambiamo per le regionali 2020.

Successivamente, nel pomeriggio, in tutta la Liguria verranno organizzati gazebo informativi dove, oltre a conoscere il nuovo simbolo del movimento politico di Giovanni Toti per le regionali, i cittadini potranno ricevere materiale informativo sul lavoro dell’amministrazione regionale in questi 5 anni e sugli obiettivi per la prossima legislatura.

In provincia di Imperia i gazebo si svolgeranno: sabato 15 febbraio dalle 15 alle 18 ad Imperia in via San Giovanni e domenica 16 febbraio sempre dalle 15 alle 18 a Sanremo in via Escoffier. Sarà presente l’assessore regionale Marco Scajola.