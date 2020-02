Sanremo. Taglio del nastro oggi per il più grande evento di prevenzione sicurezza stradale per gli studenti di Sanremo che hanno accolto con entusiasmo le squadre delle Forze dell’Ordine ed i formatori di Stop Look & Wave e delle autoscuole, accolti dal vicesindaco Alessandro Sindoni.

I “Big” della prevenzione hanno intrattenuto per tutto il giorno bambini e ragazzi con esercitazioni e dimostrazioni sulla sicurezza in strada e, per la prima volta, in mare grazie alla presenza Guardia Costiera, in particolare l’ Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e il 5 Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Genova.

Anche Sanremo ha quindi ospitato la tappa di Stop Look & Wave con Volvo Trucks, perché ogni studente impari ad essere un utente consapevole della strada.