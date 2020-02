Imperia. Un ragazzo imperiese di 19 anni, nella giornata di ieri è stato arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane aveva trasformato la sua abitazione alle Case Parcheggio di via G.Airenti in una piazza di spaccio.

Gli agenti lo hanno sorpreso a cedere dosi lungo la scalinata due dalla Pensilina di Porto Maurizio porta alla Marina. Nonostante il tentativo di fuga e di disfarsi della merce sono state trovate in un sacchetto che aveva gettato via 17 dosi termosaldate ognuna di circa 1 grammo, per un totale di 19 grammi di marijuana.

Stamattina il ragazzo difeso dall’avvocato Loredana Modaffari è comparso in tribunale davanti al giudice Antonio Romano che ha convalidato l’arresto disponendo la detenzione domiciliare che dovrà scontare presso l’abitazione della madre in attesa del processo.

La perquisizione eseguita nel luogo del fermo ha consentito di rinvenire nelle tasche del giovane anche denaro contante in vari tagli ed un biglietto di carta con su scritto a penna cifre, calcoli e nomi verosimilmente riconducibili alle cessioni di sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno deciso, quindi, di proseguire l’attività di indagine presso il domicilio del fermato, dove hanno rinvenuto altre 60 dosi di marijuana, contenuta in confezioni di plastica per un peso complessivo di circa 65 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario di quello usato per il confezionamento della sostanza.