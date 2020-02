Giorno del Ricordo e delle Foibe, a Ventimiglia va in scena “Via da qui”

Ventimiglia. Non si è ancora spenta l’eco delle celebrazioni del Giorno del Ricordo e delle Foibe, con le conseguenti e inevitabili polemiche e speculazioni, che anche la città di Ventimiglia, mercoledì 12 febbraio, patrocinerà l’evento offrendo lo spettacolo teatrale di LIBER theatrum “Via da qui” - in mattinata alle 11.15 riservato agli studenti delle scuole medie superiori e in serata alle 21 a ingresso libero per la cittadinanza tutta.

Attenzione quindi dedicata alle vittime delle Foibe e all’Esodo Istriano Dalmata, un’altra pagina tragica della storia nazionale che dopo troppo tempo è venuta alla luce in tutta la sua drammaticità, dove i protagonisti sfortunati sono stati gli italiani presenti da anni in Slovenia e Croazia, diventati improvvisamente ospiti indesiderati e costretti ad abbandonare l’Istria e la Dalmazia: un tempo casa propria e da un giorno all’altro non più. Un tempo connazionali, dopo stranieri. Un tempo amici, improvvisamente nemici. L’esodo di 350 mila italiani costretti a lasciare la propria casa e la propria terra, in cerca di rifugio altrove.

Dopo il periodo delle atrocità naziste e fasciste, forse quello della vendetta dei partigiani slavi del Maresciallo Tito. Processi sommari, esecuzioni di massa e in mezzo a tutto ciò le foibe, inghiottitoi naturali tipici della regione carsica profondi anche 200 metri, diventate fosse comuni di militari e civili italiani. E a pagarne le spese maggiori sempre gli stessi, spesso i più indifesi, i più deboli, costretti successivamente a una scelta difficile, comunque giudicata in maniera superficiale e la cui comprensione in maniera deliberata non si è voluta approfondire: scegliere se rimanere stranieri in quella che prima era casa propria o abbandonarla e ritornare in Italia, comunque non certo accolti bene.