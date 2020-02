Sanremo. «Alla cerimonia sarebbe bello vedere, in futuro, anche qualche scolaresca per ricordare questa tragedia che ha vissuto l’Italia». Dice così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi, a margine della cerimonia di commemorazione dei Martiri delle Foibe – “Giorno del Ricordo” – tenutasi nell’omonima via.

Oltre a Lombardi, all’evento erano presenti i vertici delle forze dell’ordine cittadine, le associazioni d’arma, l’assessore Costanza Pireri, i consiglieri d’opposizione Federtica Cozza e Marco Ventimiglia, nonché diversi cittadini.

Sempre il consigliere di FdI ha voluto rimarcare come nel discorso di ieri, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quella delle foibe viene finalmente riconosciuta come una tragedia a livello nazionale, senza più «Martiri di Serie A e martiri di Serie B».