Imperia. Si celebra oggi, 17 febbraio, la Giornata nazionale del gatto, festa che vuole rendere omaggio a uno degli animali più affascinanti e preferiti da grandi e piccini.

Sono 7,5 milioni gli amici felini che vivono nelle case degli italiani, un numero che indica perfettamente quanto siano amati come animali da compagnia. E in provincia di Imperia sono tantissimi i mici che vivono in appartamento o che, pur essendo randagi, hanno chi si prende cura di loro.

La festa, nata nel 1990, cade a febbraio poiché in antichità questo mese veniva associato a gatti e streghe, quindi alla magia, e il giorno 17 è stato invece scelto perché è il numero considerato portatore di sfortuna, esattamente come lo sono ritenuti da sempre, erroneamente, i gatti.

Ecco tutte le foto dei mici dei nostri lettori: le pubblichiamo per diffondere la bellezza e la magia dei nostri gatti. Se non lo avete ancora fatto, andate in un gattile e adottatene uno: cambierete una vita in meglio, la vostra!