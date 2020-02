Ventimiglia. Giornata stupenda ieri al Palaroya. 6 associazioni ed un Sestriere hanno ricordato Alessio Vinci, scomparso lo scorso anno a Parigi, con una massiccia partecipazione al Memorial in suo nome, evento voluto dal nonno di Alessio e creato da Simona Airenghi e subito sposato dal Ventimiglia basket, Airole calcio, Cuventu, Arrows spinning, Energy sport e fitness, Tsukuri judo e MG Fight team.

Ogni associazione ha messo tutto il proprio impegno per partecipare ed il risultato ottenuto è stato straordinario. Il memorial si è svolto dalle 9 alle 18 ed ogni associazione ha avuto il tempo per la propria dimostrazione, bambini ed adulti in campo e sulle tribune si sono divertiti un sacco in questa giornata di sport, con il messaggio unitario di ricordare Alessio ed unire sempre affetto e sentimenti.

di 11 Galleria fotografica Memorial Alessio Vinci









Alla fine della giornata il risultato del memorial è stato al di sopra delle aspettative, 3.300,00 euro raccolti dalla beneficenza di tutti i partecipanti, questi soldi serviranno per donare una borsa di studio con determinate caratteristiche al Liceo Aprosio di Ventimiglia, in nome di Alessio Vinci.

«Si ringraziano le realtà cittadine che hanno donato qualcosa per la pesca di beneficenza, l’alimentari Cicchiello,la pasticceria Sonia, il Despar di Elisabetta per ciò che hanno donato per il buffet. Siamo tutti orgogliosi di ciò che è stato fatto. È stato il modo migliore per ricordare Alessio e per far sì che tutti si ricordino di lui» – dicono gli organizzatori.