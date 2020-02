Gioia, divertimento e fair play ai tornei sportivi delle prime medie di Ventimiglia

Ventimiglia. Altra entusiasmante giornata vissuta dagli alunni della scuola media Cavour (plessi di Roverino e Ventimiglia Alta) nell’ambito della Settimana Sport e Salute organizzata dall’Istituto diretto da Antonella Costanza con il coordinamento della fiduciaria di plesso professoressa Antonella Iannucci.

Il PalaRoja, lo scorso 19 febbraio, ha ospitato i tornei sportivi dedicati ai ragazzi delle prime medie. Le attività sono state organizzate dai docenti di Scienze Motorie e Sportive professoressa Stefania Naso e professor Andrea Casellato.

Per la cronaca le gare sono state vinte dagli alunni della 1B ma quel che più conta è che tutta la giornata si è svolta in un clima di gioia e di divertimento, con grande fair play e rispetto delle regole del gioco. In un contesto altamente inclusivo, tutti gli alunni hanno avuto la possibilità di partecipare ed esprimersi al meglio secondo le proprie potenzialità. Il tifo è stato sempre positivo e mai oppositivo, cioè sempre a sostegno della propria squadra e mai contro gli avversari del momento.

Attraverso queste attività ludico-motorie, dalla scuola e dai docenti vengono veicolati e condivisi con gli alunni importantissimi messaggi educativi e formativi tutti finalizzati alla crescita sana dei ragazzi, facendo leva sull’importanza dello sport come strumento di educazione alla cittadinanza, al rispetto e all’inclusione.