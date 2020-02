Sanremo. Un gabbiano che si mangia un ratto. Non è la scena di un qualche documentario sull’eterna lotta, tra animali saprofagi, per il predominio sulla spazzatura. Bensì quanto filmato stamane all’inizio sud di via Martiri, in pieno centro città.

Il video è stato postato subito su Facebook ed i commenti non hanno tardato ad arrivare. Tra questi quello dell’ex candidato sindaco Alessandro Condò: «Neanche il Festival è riuscito a togliere pantegane e gabbiani da Sanremo».