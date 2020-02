Funivia Sanremo-Monte Bignone, Forza Nuova Imperia: «Progetto importante per ridare risonanza alla città»

Sanremo. «Forza Nuova, auspica il ripristino della funivia, un progetto importante specialmente sotto il profilo turistico e naturalistico per ridare ulteriore risonanza alla città matuziana» – dice Forza Nuova Provincia di Imperia.

«La funivia Sanremo-Monte Bignone era una funivia situata nel Comune di Sanremo, che collegava il centro cittadino con il monte Bignone. Aveva due fermate intermedie: la prima presso il campo da golf, in località San Giacomo, e la seconda nella frazione di San Romolo, poco distante dal prato.

Attiva dal 1936 al 1981, fu uno dei principali impianti funiviari italiani, conosciuto anche a livello mondiale grazie ai record di cui ha potuto godere per molto tempo: con i suoi 7645 metri era la funivia più lunga del mondo, e nell’ultima tratta vi era una campata sospesa tra due piloni di ben 1742 metri, anch’essa al tempo la più lunga del mondo. Il progetto presentava soluzioni tecniche innovative, tanto che ha costituito la base per futuri impianti in Nord Europa» – fa sapere il Commissario Provinciale Forza Nuova Imperia Roberto Pardini.