Frecciarossa deragliato a Ospedaletto Lodigiano, i colleghi di Ventimiglia abbracciano la sorella del macchinista morto

Ventimiglia. «Esterrefatti per l’immensa tragedia che ti ha colpito, ti siamo vicini per sopportare questo indicibile dolore». E’ lutto anche a Ventimiglia, per la morte del macchinista Giuseppe Cicciù, 51 anni, che stamane ha perso la vita insieme al collega Mario Di Cuonzo, 59 anni, nel deragliamento del Frecciarossa Av 9595 Milano-Salerno, avvenuto alle 5.10 sulla linea alta velocità nei pressi di Ospedaletto Lodigiano, in provincia di Lodi.

La sorella di Cicciù, Teresa, da anni vive a Imperia e lavora come professional nella stazione di Ventimiglia. «Non riusciamo ancora a credere a quanto è accaduto – dichiarano le colleghe e i colleghi di Teresa -. Sappiamo solo che noi saremo per te come una grande famiglia e non ti lasceremo sopportare da sola il peso di questa tragedia: Teresa noi siamo con te».