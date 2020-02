Fratelli d’Italia, «Ottimo ritorno posto Polizia all’ospedale di Sanremo. Errore escludere Comune da inaugurazione»

Imperia. Fanno sapere dalla sezione provinciale di Fratelli d’Italia: «Fratelli d’Italia da sempre impegnata nella richiesta di maggiori attenzioni nelle politiche della sicurezza applaude alla iniziativa di rimettere dei presidi di polizia in tutti i maggiori plessi ospedalieri della regione a tutela degli utenti ma anche degli operatori sanitari che , come denunciato più volte dagli ordini dei medici , spesso si trovano in situazione di vero pericolo durante l’esercizio del loro dovere .

Oggi si inaugura, dopo quello di Imperia , il presidio di Polizia all’ospedale di Sanremo dopo molto tempo si realizza una richiesta dei pazienti ma anche dei medici e degli operatori .

Soprattutto si realizza una richiesta che , per la prima volta ,è stata votata all’unanimità di tutti i partiti presenti in consiglio comunale di Sanremo ! Fratelli d’Italia ha sottoscritto e votato convintamente quell’ordine del giorno

Va dato merito al Presidente del consiglio comunale di Sanremo che con con forza e a nome di tutti ha difeso il presidio di sicurezza presso l’ospedale .

Ciò premesso Fratelli d’Italia applaude alla iniziativa di far tornare negli ospedali Liguri i presidi di polizia per tutelare gli utenti e gli operatori e per garantire sicurezza alle strutture».

Una nota stampa dello stesso tono è stata prodotta anche dal Partito Democratico