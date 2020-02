Sanremo. Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo per la terza volta e lo fa con “Viceversa”, un brano che fa leva su contenuti più emozionali rispetto alla tipologia a cui ha abituato il pubblico dell’Ariston:

«Torno in un modo molto sereno e lo dico senza ipocrisia e col cuore aperto. Lo sfizio di vincere me lo sono già tolto nel 2017 in modo inaspettato, ovviamente spero possa riaccadere, ma tutto ciò che mi era successo era frutto di circostanze particolari e non credo che il cosmo mi riporterà in quelle circostanze», ha dichiarato Gabbani.

«La canzone “Viceversa” mi ha portato nuovamente in gara mostrando un’altra mia parte di fare musica che in realtà è sempre esistita, ma che la platea dell’Ariston ancora non conosce. Sono venuto qui con serenità e senza senso di competizione, non avevo paura all’avvicinarsi della fatidica data, ma avevo la curiosità di capire quale sarebbe stata la reazione».

«I numeri e la reazione del pubblico mi fa un grande piacere e mi riempie il cuore di gioia». Un successo grandioso che l’8 ottobre lo porterà ad esibirsi all’Arena di Verona: «Fare l’Arena ha un valore simbolico, è un salto. Mi piacerebbe fare un concerto che sia senza artifici particolari perché il live è vero, dal vivo sono più rock mentre nei dischi sono più curato. Voglio fare un concerto sincero in cui canto dal vivo, mi piacerebbe avere degli ospiti che diano un valore aggiunto e con cui c’è sinergia vera».