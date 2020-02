Sanremo. La modella Francesco Sofia Novello, la conduttrice televisiva Diletta Leotta e la cantante Sabrina Salerno saranno le ultime due dame che accompagneranno Amadeus sul palco del 70° Festival di Sanremo.

La prima ha calcato il palcoscenico appena ieri sera, mentre la Leotta ha inaugurato la prima serata della kermesse canora. Ci sarà anche Sabrina Salerno, già presente durante la serata del giovedì.

«Sono felicissima di essere in questo Festival e ringrazio il conduttore artistico per avermi voluta al suo fianco, mi ha fatto un grandissimo regalo perché ha realizzato un mio sogno ovvero di tornare a Sanremo e stasera canto. Meglio di così non poteva andare, è un Festival molto pop, cosa potevo desiderare di più? Niente in questo momento. Ci vediamo stasera», ha dichiarato la Salerno.

francesca

«Stanotte alle quattro e mezza ero in giro per Sanremo a cerca Bugo», scherza Amadeus in sala stampa che promette: «