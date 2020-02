Fondi di Protezione Civile, assegnati a Imperia 11 milioni e mezzo di euro

Imperia. La quota assegnata alla Città di Imperia nel piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020, sulla base delle schede presentate dall’amministrazione civica, ammonta a 11 milioni 586 mila euro. Il decreto è stato firmato ieri dal presidente della Regione Liguria in qualità di commissario straordinario del Governo per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018.

Le risorse saranno destinate ad opere di messa in sicurezza del territorio e di difesa della costa. Tra queste figurano ulteriori interventi sul Molo Lungo di Oneglia, divenuti necessari a causa dei danneggiamenti provocati dalle ultime mareggiate, e alcuni lavori già partiti in somma urgenza (Frana di Via Serrati, Strada Colla, Santuario di Montegrazie e altri).

Si procederà inoltre a un potenziamento del molo lungo di Porto Maurizio e all’allungamento del moletto esterno. Per quanto riguarda le opere di resilienza, sarà effettuato un consolidamento dell’argine e della strada in via Ballestra in frazione Piani. Il dettaglio dei lavori verrà reso noto dopo il decreto del Governo.

«Va dato merito al Governo, alla Protezione Civile, al presidente Toti e all’assessore Giampedrone di aver messo a disposizione fondi importanti per la messa in sicurezza di un territorio fragile, com’è quello ligure. Imperia ha avuto un riconoscimento di risorse significativo, figlio del lavoro attento svolto dall’Amministrazione con la collaborazione dei vari uffici.

La nostra macchina di Protezione Civile, così come organizzata in questo anno e mezzo, è oggi rodata ed efficiente. Lo hanno dimostrato le ultime giornate di allerta rossa. Queste ulteriori risorse contribuiranno a rendere Imperia più sicura e a proseguire il percorso di rilancio avviato dalla città», commenta il sindaco Claudio Scajola.