Sanremo. Che in pieno inverno l’As Foce dovesse andare a gareggiare in tre località diverse non era mai successo. In questo fine settimana, invece, andando a correre indoor a Bra, partecipando alla Monaco Run e mandando un martellista al Gran Premio dei lanci a Genova, è successo. E sono stati ottimi piazzamenti ovunque con podi e risultati che fanno ben sperare per il futuro.

Cominciamo con la “Monaco Run”, una classica di altissimo livello, corsa sulle blindate strade del Principato. Nei m. 1000 della categoria ragazze troviamo ai primi tre posti tre focine, curate del sempre presente Giuseppe Sini; al primo posto Giulia De Cristofaro, al secondo Chiara Fiorili e al terzo Iris Fortugno. Tra le cadette, seconda piazza per Alessia Laura, che sta preparando la campestre regionale di Sarzana e secondo posto per Andrea Garibbo. Tra i seniores non ha mancato di brillare Miriam Bazzicalupo, prima femminile sui 10 km. mentre in campo maschile Luca Olivero ha vinto la prima serie dei 5.000 m(tempo 16’16”), finendo 27° assoluto nella gara “clou” vinta dal primatista del mondo. Ottimo 13° posto di Alessandro Castagnino nei 10 km. Anche per loro ,domenica prossima in quel di Spezia ci sarà la seconda campestre che prelude alla finale nazionale.

di 18 Galleria fotografica As Foce









Nel palazzetto di Bra erano di scena i cadetti; la Foce presentava due ostacolisti, merce rara in atletica e una velocista. Come previsto, Nicole Crescente, dopo le batterie dei m.60, è andata in finale(8″29), correndo sui suoi livelli, arrivando quarta malgrado avesse alle spalle una settimana di influenza. Ottimi, infine i due ostacolisti, sempre sui m.60, Simone Enotarpi e Antonio Genova: dopo le batterie corse con palese titubanza, considerato che era la loro prima uscita, in finale hanno dato tutto, migliorando alla grande i loro tempi. Simone ha corso in batteria in 9″47 arrivando secondo e in finale nell’eccellente tempo di 9″10, salendo sul podio al terzo gradino; Antonio, in batteria 9″93 e in finale 9″89, arrivando settimo. Chiaramente soddisfatto il loro paziente tecnico.

Infine a Genova, accompagnato del tecnico Flavio Magurno, l’allievo Raffaello Rizzolio, lanciatore di martello è giunto terzo lanciando l’attrezzo a m. 29.