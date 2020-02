Festival2020, si finge il fidanzato di Diletta Leotta e citofona in hotel. Allontanato dalla polizia

Sanremo. «Sono il fidanzato di Diletta». Con questa scusa un uomo ha tentato di avvicinare la giornalista, presentandosi all’hotel Royal di Sanremo, dove è ospite in attesa del suo debutto sul palco dell’Ariston, previsto stasera. Il truffatore ha chiesto una stanza dall’albergo, dicendo di essere in compagnia della conduttrice del Festival2020. Alla reception, però, hanno allertato il 112. Sul posto è giunta la polizia. L’uomo non era lucido e dopo essere stato identificato è stato ricoverato in psichiatria.