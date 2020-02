Festival2020, Morgan mette all’asta il foglio con il testo modificato della canzone “Sincero”

Sanremo. Morgan ha messo all’asta su eBay, a scopo benefico, il foglio scritto a mano con il testo modificato della canzone “Sincero” che ha portato sul palco dell’Ariston la sera del 7 febbraio scorso. Si tratta del casus belli: sul foglietto ‘incriminato’ sono riportate le frasi che hanno fatto andare su tutte le furie Bugo, autore del brano, in gara insieme a Morgan, che ha lasciato il palco poco dopo l’inizio dell’esibizione. «Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa», ha cantato l’ex leader di Bluvertigo. E ancora: «Ma tu sai solo coltivare invidia», «ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io».

«Come promesso in diretta a Live #noneladurso, Morgan ha messo all’asta il foglio originale di Sanremo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza – scrive l’artista sui propri canali social – Le migliori offerte per IL FOGLIO ORIGINALE DI MORGAN A SANREMO sono su eBay».

In poche ore si è superato il migliaio di euro. Il valore del foglio che ha scatenato il “caso” del Sanremo2020, portando la coppia di artisti all’esclusione della kermesse canora (la prima in settant’anni di Festival), è destinato a crescere.

Di seguito il link dell’asta: https://www.ebay.it/itm/352976642117?fbclid=IwAR3xhrRO4kpgBxESPcEqJip8MEc1e9Q4hN2i1Uy5lZfsJ7yaWQvZlB1Mrzc