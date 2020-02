Sanremo. «Sono emozionantissimo, ho dormito tre ore, ma queste sono le gioie che ti danno forza». E’ raggiante Leo Gassmann, 21 anni, mentre raggiunge la sala stampa dell’Ariston per il tradizionale incontro con i giornalisti dopo la vittoria nella categorie Nuove Proposte. «Non me lo aspettavo – dice – Grazie a tutti. Sono felice che il mio messaggio sia arrivato ai giovani».

«Ieri è uscito il mio primo album e sono onorato. Ma lunedì alle 8 torno all’università, spero di riuscire a svegliarmi», dice 21enne della porta accanto, che con la sua semplicità ha conquistato Sanremo. Ai giornalisti confessa di amare la musica italiana, ma anche le sonorità anglo-americane di cui è imperniato il suo primo lavoro: «Le colonne portanti della mia vita: Vasco Rossi, Jovanotti, Fossati, Tenco, Lucio Dalla, ma anche tanti altri. Ma sono affascinato da gruppi inglesi, rock e anche tutti i gruppi e i cantanti americani».

«Dedico questa vittoria a tutti gli artisti – afferma – La vita di un artista è molto complicata soprattutto oggi. Per raggiungere degli obiettivi, visto che siamo in tanti e visto che viviamo in una società dove abbiamo poco tempo, con storie che durano 15 secondi. E poi la dedico a tutte le persone che ogni giorno lottano, che subiscono fallimenti, perché è inevitabile subire fallimenti. La dedico a tutti quelli che ce la fanno e a chi ci sta

provando».

In sala stampa sono giunti anche i vincitori del premio della critica per la categoria Nuove Proposte: il gruppo “Eugenio in Via di Gioia”. «Grazie a tutti – dicono gli artisti – Ma la cosa più bella della sfida tra i giovani è stata la grande amicizia che è nata tra di noi». Con la loro Tzunami, hanno voluto mandare un messaggio: «Lo tsnuami è l’unione che fa la forza, tante piccole gocce che possono distruggere». Per questo oltre a scrivere musica, gli “Eugenio in Via di Gioia” sono impegnati per cambiare il mondo con azioni concrete. Come piantare una foresta: lo faranno tra fine marzo e inizio aprile. Maggiori informazioni: https://eugenioinviadigioia.it/letteralprossimo/