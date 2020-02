Sanremo. I Carabinieri in bella mostra a pochi passi dal teatro Ariston. Con il 70° Festival che inizia stasera la Benemerita è presente, in via Matteotti, con uno stand dove sono rappresentate le specialità dell’Arma: paracadutisti e forestali in primis. Non mancano mezzi, simulacri degli armamenti, l’armatura da corazziere e la sella del cavaliere. C’è anche una minimoto “griffata” e banchetto dedicato ai forestali con tanto di pellicce è manufatti in osso sequestrati a chissà quale venditore abusivo.

E la storia dei carabinieri, così come quella del Festival70, è raccontata nelle vetrine di via Matteotti, cuore pulsante della Città dei Fiori.

di 17 Galleria fotografica L'Arma dei Carabinieri al 70° Festival di Sanremo









Dalle uniformi degli allievi carabinieri del 1898, con giubba, pantaloni in tela, stivaletti alti e borraccia in legno, a quella, più operativa, dei militari impiegati sul fronte della I Guerra Mondiale: le uniformi storiche hanno trovato posto nelle vetrine di negozi di abiti e gioiellerie.

E non solo. Nelle vie del centro cittadino, gli uomini della Benemerita sono presenti con tutte le loro specialità: dai carabinieri motociclisti alle unità cinofile, per garantire sicurezza e tranquillità alle migliaia di persone presenti a Sanremo nella settimana più importante dell’anno. Non potevano mancare la classe e l’eleganza dei carabinieri in alta uniforme, come nelle più grandi occasioni di festa.