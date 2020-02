Sanremo. Non è tutto oro il #Festival2020. Se fino alle 23 circa a fare da padrona è stata la musica, quando sul palco dell’Ariston resta solo Diletta Leotta per il suo monologo, il ritmo cambia. In peggio. «La bellezza capita, non è un merito. Ma avvantaggia – dice la Leotta – Sono qua solo perché sono bella, ma come diceva mia nonna: “La bellezza è un peso che con il tempo ti può fare inciampare se non lo sai portare”». Da questo momento in poi, gli spettatori non hanno più capito nulla.

La Leotta parlava a se stessa e si guardava invecchiare su uno schermo. Poi si girava verso la nonna, in prima fila, ricordando le sue crostate di mandarino e i tanti consigli elargiti alla bella nipote. Perché? Non l’ha capito nessuno.

Il flop del siparietto della giornalista sportiva non è passato inosservato. Sui social sono iniziati i commenti ironici e i meme tipici della più dissacrante ironia all’italiana.