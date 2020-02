Festival2020, Gigi D’Alessio fa ballare piazza Colombo: «Sanremo mi ha dato tanto, sono partito da qui»

Sanremo. Inizia intorno alle 22, in contemporanea con la gara tra i big del #Festival2020, il concerto di Gigi D’Alessio sul palco di piazza Colombo. «Ho avuto tanto da Sanremo 20 anni fa – dice il cantautore alla folla – Partii con una valigia piena di sogni. Era come andare a Lourd. Mi dicevano: “Dove va questo qua che viene da Napoli?”. Sono arrivato con il motoscafo. Ringrazio Sanremo, questa città da dove sono partito e ringrazio voi pubblico che mi avete dato tanto. Tra poco andrò all’Ariston dopo 20 anni a riprendermi quello che non mi è stato dato 20 anni fa. Diciamo che se fosse un mutuo io l’avrei pagato».

Gigi D’Alessio scalda il cuore di Sanremo, in una notte fredda sono in centinaia a cantare insieme a lui. Prima di entrare all’Ariston manda un messaggio ai giovani: «Qualsiasi cosa vogliate fare, non mollate mai».