Sanremo. Inizia intorno alle 22, in contemporanea con la gara tra i big del #Festival2020, il concerto di Gigi D’Alessio sul palco di piazza Colombo. Niente passerella a partire dall’Ariston per la seconda serata della kermesse ma un live entusiasmante incominciato in un orario più sopportabile per il migliaio di persone presenti.

Dopo l’exploit di Emma che ha infiammato, ieri sera (o meglio ieri notte, dopo la mezza passata) le oltre 1500 persone che attendevano dalle 21 l’uscita della cantante da teatro, questa sera è toccato al cantautore neomelodico. «Ho avuto tanto da Sanremo 20 anni fa – ha detto il cantautore alla folla prima di lasciare il palco – Partii con una valigia piena di sogni. Era come andare a Lourdes. Mi dicevano: “Dove va questo qua che viene da Napoli?”. Ringrazio Sanremo, questa città da dove sono partito e ringrazio voi pubblico che mi avete dato tanto. Tra poco andrò all’Ariston dopo 20 anni a riprendermi quello che non mi è stato dato 20 anni fa. Diciamo che se fosse un mutuo io l’avrei pagato».

Gigi D’Alessio scalda il cuore di Sanremo, in una notte fredda sono in centinaia a cantare insieme a lui. Prima di entrare all’Ariston manda un messaggio ai giovani: «Qualsiasi cosa vogliate fare, non mollate mai».