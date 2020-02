Sanremo. E’ tornato a cercare Amadeus per lanciargli un messaggio: «Amadeus, vai a casa a preparare pasta e fagioli». All’esterno del Teatro Ariston di Sanremo c’è anche Pedro Valti, ex concorrente de L’Eredità diventato famoso per aver fatto perdere le staffe ad Amadeus durante una puntata del game show di diversi anni fa, quando Pedro aveva risposto “per me è cipolla” alle domande del conduttore.

Pedro è venuto da Bergamo con un cartellone e si è piazzato in via Matteotti, sotto l’Ariston, in attesa di vedere il suo acerrimo nemico affacciarsi dal balcone del teatro dove si sta svolgendo il #Festival2020.

La presenza di Pedro non è passata inosservata, tanto che alcuni giovani gli hanno portato cipolle da autografare.