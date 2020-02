Sanremo. E’ mezzanotte quando Zucchero accende l’Ariston con la sua musica. A presentarlo uno scatenato Amadeus, che lancia la performance dell’artista toscano più famoso del mondo. “L’apostolo del soul”, “il padrino del Rock & Blues”, dice il conduttore del #Festival2020.

In attesa di partire per un tour mondiale che lo porterà dalle coste australiane all’Arena di Verona, il cantautore da 60milioni di dischi trasforma nel tempio della black music, intonando la nuovissima “Spirito nel buio”. E poi ancora “La canzone che se ne va” per concludere con un brano del 1987 che infiamma Sanremo: “Solo una sana e consapevole libidine”.