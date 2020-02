Festival2020, bordate di Morgan contro l’ex discografico: «E’ lui il responsabile di tutto»

Sanremo. «Valerio Soave è il responsabile tra la fattura tra me e Bugo. Vi faccio riflettere: ma un manager può fare in modo che non si realizzi il sogno del suo artista? Se vedete i messaggi, io continuavo a scrivere a Bugo: “Guarda che Valerio (Soave, discografico) è un pazzo, un folle, uno psicopatico, un delirante, Bugo non rovinare tutto, togli Soave. L’ho scritto anche alla Rai: togliete Soave, finché c’è Soave non si fa un cazzo». Dalla sala Ivan Graziani del Palafiori, Morgan risponde alle accuse dell’entourage di Bugo.

E’ un fiume, il leader dei Bluvertigo, travolge i giornalisti, si agita sulla sedia dalla quale si alza spesso. Accusa di mobbing Bugo e il suo management. «Sono stato violentato per settimane, quando subisci il mobbing sei debilitato».

«Han fatto loro tutto – continua – Sono stato vilipeso e umiliato musicalmente, mi hanno soltanto usato per entrare qua, poi una volta entrato hanno pensato: Marco ora deve andare via».

Notizia in aggiornamento