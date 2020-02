Sanremo. «Questa è una scena che ricorderemo per sempre». Sono le parole di Amadeus che congeda l’amico Rosario Fiorello arrivato sul palcoscenico dell’Ariston vestito da Maria De Filippi. Lo aveva promesso ieri in diretta su Rai 1, nel corso della prima serata del #Festival2020, quando il camaleontico showman si è presentato con la tunica di Don Matteo: «Se gli ascolti vanno bene, domani mi vesto da Maria De Filippi». E lo ha fatto.

«Ora riceverò un invito da Barbara D’Urso come caso umano – ha scherzato Fiorello -. Guarda come mi sono conciato per te! Ho una famiglia, un figlio, una moglie, una madre. Sembro Boris Johnson (primo ministro britannico, ndr) piastrato». E sulle scarpe, tacco dodici: «Non era facile trovare un 45. Ringrazio Fincantieri», ha detto, tra le risate generali.

La vera Maria De Filippi ha gradito lo sketch e ha telefonato in diretta per salutare il pubblico dell’Ariston e i telespettatori.