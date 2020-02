Festival2020, Amadeus: «Bugo ha lasciato il palco, a ragione, ma il regolamento prevede la squalifica»

Sanremo. «Non c’è nessuna esclusione: è il ritiro che fa fede. Bugo è uscito di scena e non è più rientrato sul palco, quindi automaticamente non è più in gara. Bugo se n’è andato, a ragione per carità, ma il regolamento è questo». Lo ha dichiarato il direttore artistico e presentatore del #Festival2020 Amadeus nel corso della conferenza stampa. Si tratta della prima defezione per la kermesse canora giunta alla settantesima edizione.

Nel pomeriggio è prevista una conferenza di Bugo e Morgan, che dovranno spiegare i reali motivi di quanto accaduto ieri sera in diretta. Anche se le ragioni sembrano ormai chiare: Morgan è salito sul palco con un testo modificato della canzone “Sincero” (che tra l’altro è di Bugo e non sua) accusando il collega. Bugo gli ha voltato le spalle ed è andato via. E Amadeus gli ha dato ragione. «L’ho cercato fino alle 4 e mezzo del mattino. Poi l’ho trovato e la prima cosa che mi ha detto è stato: “Scusa”».

Anche Morgan, stamani, ha scritto ad Amadeus scusandosi per quanto successo: «E’ un artista, genio e sregolatezza, e lo capisco – dice Amadeus – Con Bugo sono grandi amici, credo che se la vedranno tra loro. Sono cose che succedono».