Sanremo. In chi si trasformerà Achille Lauro questa sera? Dopo la tutina adamitica per interpretare il San Francesco di Giotto della prima serata e il costume da musa di D’Annunzio, la Divina Marchesa Luisa Casati Stampa, c’è grande attesa per l’esibizione finale.

Un indizio enigmatico lo scrive lo stesso artista sul proprio profilo Twitter: «Questa notte morirò per il mio popolo in nome della libertà per tutti. #Sanremo2020 #menefrego».