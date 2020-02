Sanremo. Non c’è solo musica al #Festival2020. Quest’anno, come ogni anno e ancora di più, la storia di Sanremo è quella dell’Italia: di un Paese e della sua tradizione. Come l’Arma dei Carabinieri, che dal 1814 quando venne istituita dal re Vittorio Emanuele I, è parte della storia italiana: un’istituzione nata con la duplice funzione della difesa dello Stato e della tutela della sicurezza pubblica, quale organismo di polizia con speciali doveri e prerogative.

E la storia dell’Arma, così come quella del Festival70, è raccontata nelle vetrine di via Matteotti, cuore pulsante della Città dei Fiori.

Dalle uniformi degli allievi carabinieri del 1898, con giubba, pantaloni in tela, stivaletti alti e borraccia in legno, a quella, più operativa, dei militari impiegati sul fronte della I Guerra Mondiale: le uniformi storiche hanno trovato posto nelle vetrine di negozi di abiti e gioiellerie.

E non solo. Nelle vie del centro cittadino, gli uomini della Benemerita sono presenti con tutte le loro specialità: dai carabinieri motociclisti alle unità cinofile, per garantire sicurezza e tranquillità alle migliaia di persone presenti a Sanremo nella settimana più importante dell’anno. Non potevano mancare la classe e l’eleganza dei carabinieri in alta uniforme, come nelle più grandi occasioni di festa.