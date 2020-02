Festival2020, a Georgina 140mila euro. La fidanzata di Ronaldo dona il compenso all’ospedale dei bambini di Torino

Sanremo. Georgina Rodriguez batte le polemiche sul suo compenso a cinque zeri. La fidanzata del calciatore della Juve Cristiano Ronaldo ha donato il suo cachet, che secondo indiscrezioni supera i 140mila euro, all’ospedale dei bambini di Torino Regina Margherita. I soldi serviranno per interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture.

Georgina non è l’unico campione di solidarietà del Festival2020: anche Tiziano Ferro ha deciso di lasciare il suo compenso ad associazioni benefiche. Nel caso del cantante, i soldi andranno ad Avis, Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), Centro Donna Lilith (assistenza e supporto alle donne vittime di maltrattamenti), Associazione Valentina Onlus (che offre assistenza ai malati oncologici) e Associazione Chance for Dogs, per la cura dei randagi abbandonati e la loro adozione.